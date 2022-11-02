Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и севера Африки в Калининград в Польше решили принять меры для усиления безопасности на польской границе "путем закрытия этой границы", сообщает Onet.

"Я принял решение о строительстве временного заграждения на границе с Калининградской областью", – сказал Блащак пресс-конференции.

Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки шириной в три метра и высотой 2,5 метра.

В начале октября Польша окончательно завершила строительство забора на границе с Белоруссией. Его длина – около 187 км, высота – 5,5 метра.

В январе Польша начала строительство забора на границе с Беларусью, чтобы усложнить нелегальную миграцию из этой страны.

Ранее сообщалось, что еще одна страна позволит украинским беженцам оставаться там на неограниченный срок.

Отмечается, что Болгария продолжит размещать украинских беженцев, но переместит их из гостиниц в государственные учреждения. Будет дан 15-дневный срок до середины ноября, чтобы людей, которые были размещены в гостиницах, переселили в соответствующие помещения.

"Только Болгария и еще две страны – Кипр и Ирландия – предоставляют такую защиту на неограниченный срок. С другой стороны, мы хотим убедиться, что зимой эти люди будут размещены в надлежащих местах и им не придется переезжать в суровые климатические условия", - прокомментировал министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.

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