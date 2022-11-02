В российском Минобороны подтвердили информацию и сообщили, что якобы получили так называемые "гарантии" от украинской власти.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вчера говорил с Путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня поговорит с Зеленским. Он также объявил, что "зерновой коридор" вновь открыт, как это было раньше", - пишет издание "Анадолу".
"После того, как стало очевидно, что российский флот в Чёрном море не в состоянии исполнить угрозы Кремля по блокировке украинских портов, Путин утерся и возобновил участие в зерновой сделке. Какое феерическое унижение. Эрдоган показательно вытер ноги о деда", - написал журналист Денис Казанский в Телеграм.
Россиян не порадовала «зерновая перегруппировка с тактическим уходом на жест доброй воли», в сети жители рф явно возмущены такому решению своих властей.
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"Это просто какой-то позор уже. Каждый день страну унижают. Это ужасно", "Чтоб все еще раз убедились, что власти России слабы и нерешительны?", "Никто другого и не ждал", "Предательство", "Не пора ли нам МИД и Минобороны разогнать? Какой-то позор. Зачем выходили тогда?", - возмущаются россияне в сети.
Напомним, Польша отгородится от России забором высотой 2,5 метра: "в связи с запуском...".
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