Так, Зеленский прокомментировал ракетные удары рф по украинским городам в интервью Чешскому телевидению.
"Они сумасшедшие, они больные? О чём с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами за полдня? Они будто живут на другой планете" - заявил Зеленский.
Также президент добавил, что Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики.
Ранее в российском Минобороны подтвердили информацию и сообщили, что якобы получили так называемые "гарантии" от украинской власти по "зерновой сделке".
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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вчера говорил с Путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня поговорит с Зеленским. Он также объявил, что "зерновой коридор" вновь открыт, как это было раньше".
Напомним, Польша отгородится от России забором высотой 2,5 метра: "в связи с запуском...".
Как сообщала Politeka, разведка узнала, что теперь Беларусь прячет на аэродроме.
Также Politeka писала о том, что потери оккупантов резко возросли, раскрыто несколько причин.