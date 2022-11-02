Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Россией не о чем вести переговоры, после массированных ракетных атак.

Так, Зеленский прокомментировал ракетные удары рф по украинским городам в интервью Чешскому телевидению.

"Они сумасшедшие, они больные? О чём с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами за полдня? Они будто живут на другой планете" - заявил Зеленский.

Также президент добавил, что Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики.

Ранее в российском Минобороны подтвердили информацию и сообщили, что якобы получили так называемые "гарантии" от украинской власти по "зерновой сделке".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вчера говорил с Путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня поговорит с Зеленским. Он также объявил, что "зерновой коридор" вновь открыт, как это было раньше".

Напомним, Польша отгородится от России забором высотой 2,5 метра: "в связи с запуском...".

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