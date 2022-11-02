Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сбивать их фактически невозможно.

"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать – можно", – пояснил Игнат.

Самым эффективным способом является уничтожение этих ракет там, откуда их запускают.

Напомним, Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины, об этом сообщил канал CNN со ссылкой на представителей западных стран.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Россией не о чем вести переговоры, после массированных ракетных атак.

Так, Зеленский прокомментировал ракетные удары рф по украинским городам в интервью Чешскому телевидению.

"Они сумасшедшие, они больные? О чём с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами за полдня? Они будто живут на другой планете" - заявил Зеленский.

Также президент добавил, что Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики.

Напомним, Польша отгородится от России забором высотой 2,5 метра: "в связи с запуском...".

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