Так, президент страны-агрессора Путин предлагает Украине новые "переговоры", чтобы добиться признания незаконной аннексии наших территорий, таким мнением поделился в Twitter Михаил Подоляк.
"Россия сегодня - это лудоман в казино, которому несколько раз повезло и он поверил в судьбоносность. А потом пошел ва-банк… и проиграл. Предлагая новые "переговоры" сегодня (признание аннексии), Путин хочет отыграться. К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости", - написал Подоляк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Россией не о чем вести переговоры, после массированных ракетных атак.
Так, Зеленский прокомментировал ракетные удары рф по украинским городам в интервью Чешскому телевидению.
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"Они сумасшедшие, они больные? О чём с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами за полдня? Они будто живут на другой планете" - заявил Зеленский.
Также президент добавил, что Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики.
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