Алену Лебедеву подозревают в управлении предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса рф, сообщает СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности разоблачили на антиукраинской деятельности дочь бывшего министра обороны Украины (2012-2014 гг). По материалам следствия, она руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса рф», - говорится в сообщении.

Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

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