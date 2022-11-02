Как сообщается в сюжете "12 канала", российская литература годами пылилась в домах лучан, местный житель Анатолий решил десятки советских книг со своих полок отнести во Дворец культуры.
Мужчина принес около 40 килограммов макулатуры.
Во Дворец культуры в Луцке и его филиалов в селах приносили остатки советщины как молодежь, так и пожилые люди.
«Далее мы его прессуем в кубики. Затем отправляем эти кубики на переработку на заводы в другие области. Из них производят, например, туалетную бумагу, стаканчики для кофе и тому подобное», – рассказал заготовитель Дмитрий Швабюк.
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К слову, польза будет и для наших защитников - вырученные за макулатуру средства потратят на ВСУ.
Напомним, Польша отгородится от России забором высотой 2,5 метра: "в связи с запуском...".
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