Как сообщили в Национальной полиции Украины, после оккупации населенного пункта на Харьковщине преподаватели перешли на сторону россиян.
"Двое граждан, имея пророссийские взгляды, открыто поддерживали действия РФ против Украины. С первых дней оккупации населённых пунктов Великобурлукской территориальной общины они начали сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.
Директор учебного заведения одобрил преподавание по программе РФ и получил от оккупационных властей учебники российского образца.
Кроме того, директор приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники.
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Вторая коллаборантка - специалистка по управлению образования поселкового совета, проводила агитационную работу среди работников учебных заведений, и рассказывала оккупантам, как ждала их с 2014 года.
Теперь директору грозит до трех лет лишения свободы, а специалисту по управлению образования до 12 лет тюрьмы.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.