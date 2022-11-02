Как сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ, украинским военным удалось поразить технику оккупантов, которая находилась в лесополосе.
После точного попадания украинского снаряда техника оккупантов загорелась и взорвалась.
"Военные демилитаризуют российский металлолом", - говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Колонна за колонной": оккупанты свозят мобиков на важное направление
Джамала в роскошном образе произвела фурор на финале польских "Танцев со звездами": фото
ВСУ вытащили с поля боя раненого медика оккупантов, и вот что она рассказала: "Обещали, что…"
"Созданы друг для друга": "Холостяк" Макацария показал любовные кадры с молоденькой женой
Ранее бойцы ВСУ показали осенний ленд-лиз от россиян, украинская армия значительно пополнила запасы боеприпасов.
Воины ВСУ показали очередной ленд-лиз от россиян.
Об этом 2 ноября сообщает в Телеграмме Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Так, на брошеных позициях оккупантов украинские защитники обнаружили разного рода трофеи, среди которых боеприпасы.
"Такими темпами они скоро разве что шишками и желудями смогут стрелять в ответ", - говорится в сообщении.
Кадры опубликовали Вооруженные силы Украины в Телеграм.
Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.
Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.