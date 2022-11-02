Как сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ, украинским военным удалось поразить технику оккупантов, которая находилась в лесополосе.

После точного попадания украинского снаряда техника оккупантов загорелась и взорвалась.

"Военные демилитаризуют российский металлолом", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее бойцы ВСУ показали осенний ленд-лиз от россиян, украинская армия значительно пополнила запасы боеприпасов.

Воины ВСУ показали очередной ленд-лиз от россиян.

Об этом 2 ноября сообщает в Телеграмме Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Так, на брошеных позициях оккупантов украинские защитники обнаружили разного рода трофеи, среди которых боеприпасы.

"Такими темпами они скоро разве что шишками и желудями смогут стрелять в ответ", - говорится в сообщении.

Кадры опубликовали Вооруженные силы Украины в Телеграм.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.