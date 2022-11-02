Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, совершенствуется система инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг Киева.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк.

Также украинские военные наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны, установливая долговременные огневые сооружения разного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили военную технику российских оккупантов в лесополосе, появилось эффектное видео.

Как сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ, украинским военным удалось поразить технику оккупантов, которая находилась в лесополосе.

После точного попадания украинского снаряда техника оккупантов загорелась и взорвалась.

"Военные демилитаризуют российский металлолом", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.