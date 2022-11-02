Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на фронтах идет подготовка к освобождению территорий.

В эфире телемарафона Маляр заявила, что в районе Бахмута и Соледара продолжаются интенсивные бои.

"Интенсивность разная, потому что это динамика, это понятно. У нас были периоды, когда мы ежедневно подавали новости. Например, об освобожденных населенных пунктах. Есть периоды, когда у нас продолжается активная оборона, как сейчас. Эпицентром действительно на этой неделе мы видим, что есть Бахмут и Соледар и вообще донецкое направление", - заявила Маляр.

Кроме того замминистра сообщила, что на фронтах идет подготовка к освобождению территорий.

"Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закреплению на территориях, которые мы уже освободили. Там продолжаются стабилизационные меры", - заявила Маляр.

Ранее сообщалось, что ВСУ наращивают оборонительные рубежи столицы, создается многоэшелонированная защита.

Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, совершенствуется система инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг Киева.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк.

Также украинские военные наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны, установливая долговременные огневые сооружения разного типа.

Напомним, ВСУ точным ударом уничтожили военную технику оккупантов: момент попал на видео.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.