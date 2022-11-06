Цели для российских военных помогают выбирать российские энергетики.
Об этом заявил член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.
"Нужно быть специалистом, инженером, чтобы знать, куда ударить, чтобы нанести максимальный вред.
По характеру атак мы видим, что рашистские обстрелы направляли энергетики. Они являются такими же террористами, как и российские военные, бьющие по гражданским зданиям и мирным жителям. После нашей победы «Укрэнерго» будет способствовать тому, чтобы на скамье подсудимых оказались не только российские военные, но и специалисты, которые помогали уничтожать украинскую энергосистему и убивать моих коллег.
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Враг ведет с нами нечестную и коварную игру: на ремонт и восстановление энергетических объектов нужно больше времени, чем ударить новой партией ракет по подстанциям. Степень повреждений настолько разная, что в одних местах аварийно-восстановительные работы длятся несколько дней, а в других нужны месяцы", - утверждает Брехт.
Напомним, ВСУ точным ударом уничтожили военную технику оккупантов: момент попал на видео.
Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.