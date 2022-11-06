Путин уничтожает собственное государство, затягивая войну в Украине.

Об этом заявил американский исследователь Джон Спенсер.

"Путин войдет в историю как худший стратег всех времен и народов. Твоя армия проигрывает, а ты берешь и посылаешь на фронт десятки тысяч молодых людей – в эту погибающую армию. Это всегда заканчивалось плохо."

Он отправил на фронт десятки тысяч молодых людей. Еще больше, сотни тысяч, бежали из страны. Это где-то от 400 до 700 тысяч человек. Путин уничтожает собственное государство, затягивая войну в Украине. Это можно увидеть на примере мобилизованных. Они тренировались каких-нибудь 3 – 5 дней, а потом их бросают на передовую – на смерть.

В России нечем поставлять своих военных. Она не может заставить своих солдат воевать. Более того, она нечем их обеспечить. Они используют танки производства 50 – 60 – 70-х годов.

Сейчас самым крупным поставщиком оружия для Украины является Россия, ведь россияне бегут и покидают оружие. Бежать с поля боя и оставлять технику и боеприпасы, которые может захватить враг – недопустимо. Запасы России тают, санкции работают. У них нет компьютерных чипов для ракет и прочих. Санкции будут продолжать работу. Путин лишь разрушает собственную страну", - утверждает Джон Спенсер.

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