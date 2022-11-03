Об этом сообщил в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров.
Взрыв произошел около 5 часов утра.
"Бавовна" вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", – сообщил Федоров.
О количестве ликвидированных оккупантов не известно, но украинские мэр намекнул, что утро у захватчиков не было добрым.
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"Утренняя погода в Мелитополе не в пользу русни. Гром, молния, сильный ветер и впоследствии густой туман над военной базой рашистов", – заявил Федоров.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов, таким образом с 24 февраля по 3 октября потери врага составили около 74 000 человек.
Таковы официальные данные Генштаба ВСУ, сообщает Politeka.net.
«+750. Не плохо! Что-то мне напоминает, что мобилизацию в России возобновят очень скоро!» – прокомментировал цифры известный украинский журналист Роман Цимбалюк.
О вероятности объявления очередной мобилизации в России высказался и военно-политический эксперт Александр Коваленко.
Вместо вывода российские командиры пытаются все подразделения держать в зоне боевых действий, даже те, которые потеряли боеспособность.
Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.
Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.