Выход к собственным границам для Украины – недостаточно для окончательной победы над страной-агрессором.

Так считает Премьер-министр Ичкерии за границей Ахмед Закаев.

"Если сегодня мы говорим о победе Украины над Россией, то нельзя забывать, что остановиться, выйдя к границам 2014 года, уже невозможно. Это не будет победой Украины и цивилизованного мира над Россией. Сегодня победой Украины будет ликвидация того государства, которое пошло на вас агрессией.

Вспомните, как Россия начала полномасштабной войны сформулировала ее задачи: демилитаризация, денацификация. Это означало разрушение государства и уничтожение нации украинцев. То есть в сложившейся ситуации завершить войну можно только после демонтажа российского государства в той форме, которая есть сегодня.

А для того чтобы это произошло, нужно послать сигналы народам, которые находятся в колониальной зависимости. До сих пор мир признавал право России убивать чеченцев. То есть мир считал Россию правой в пренебрежении наших свобод, мир считал Чечню – внутренним делом России. А то, что несколько дней назад сделала Верховная Рада (признание независимости Ичкери – ред.) – это противоположный месседж тому представлению, которое было в мире до последнего времени", - утверждает Ахмед Закаев.

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