Как сообщил портал TVN24, ссылаясь на слова заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдуарда Сярко, здание после россиян оказалось в ужасном состоянии.
Так, в апреле из-за неуплаты аренды был расторгнут договор с посольством России по аренде здания.
Россияне оставили помещения в ужасном состоянии, в здании выбиты окна, пол оказался гнилым, обрушилась крыша, разбитой стала техника и мебель.
Здание оказалось в ужасном состоянии насколько, что теперь придется строить новое.
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"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали", – сообщил спикер польских Гослесов Михал Гзовский.
Сообщается, что посольство России арендовало здания более 40 лет.
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли мощный удар по штабу оккупантов в Мелитополе.
Об этом сообщил в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров.
Взрыв произошел около 5 часов утра.
"Бавовна" вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", – сообщил Федоров.
О количестве ликвидированных оккупантов не известно, но украинские мэр намекнул, что утро у захватчиков не было добрым.
"Утренняя погода в Мелитополе не в пользу русни. Гром, молния, сильный ветер и впоследствии густой туман над военной базой рашистов", – заявил Федоров.
Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.
Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.