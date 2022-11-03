Польская Государственная лесная охрана взяла в аренду центр, где ранее было посольство России.

Как сообщил портал TVN24, ссылаясь на слова заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдуарда Сярко, здание после россиян оказалось в ужасном состоянии.

Так, в апреле из-за неуплаты аренды был расторгнут договор с посольством России по аренде здания.

Россияне оставили помещения в ужасном состоянии, в здании выбиты окна, пол оказался гнилым, обрушилась крыша, разбитой стала техника и мебель.

Здание оказалось в ужасном состоянии насколько, что теперь придется строить новое.

"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали", – сообщил спикер польских Гослесов Михал Гзовский.

Сообщается, что посольство России арендовало здания более 40 лет.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли мощный удар по штабу оккупантов в Мелитополе.

Об этом сообщил в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Взрыв произошел около 5 часов утра.

"Бавовна" вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", – сообщил Федоров.

О количестве ликвидированных оккупантов не известно, но украинские мэр намекнул, что утро у захватчиков не было добрым.

"Утренняя погода в Мелитополе не в пользу русни. Гром, молния, сильный ветер и впоследствии густой туман над военной базой рашистов", – заявил Федоров.

Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.

Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.

И этому есть объяснение.