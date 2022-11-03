В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению".

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.

"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", - заявил Николенко.

Кроме того, он добавил, что никаких новых обязательств наша страна в зерновой сделке не брала.

"Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало", - сообщил Николенко.

В Кремле вернулись к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", - добавил Николенко.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора".

В российском Минобороны подтвердили информацию и сообщили, что якобы получили так называемые "гарантии" от украинской власти. Россиян не порадовала «зерновая перегруппировка с тактическим уходом на жест доброй воли», в сети жители рф явно возмущены такому решению своих властей.

"Это просто какой-то позор уже. Каждый день страну унижают. Это ужасно", "Чтоб все еще раз убедились, что власти России слабы и нерешительны?", "Никто другого и не ждал", "Предательство", "Не пора ли нам МИД и Минобороны разогнать? Какой-то позор. Зачем выходили тогда?", - возмущаются россияне в сети.

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