Как заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.
"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", - заявил Николенко.
Кроме того, он добавил, что никаких новых обязательств наша страна в зерновой сделке не брала.
"Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало", - сообщил Николенко.
В Кремле вернулись к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", - добавил Николенко.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора".
В российском Минобороны подтвердили информацию и сообщили, что якобы получили так называемые "гарантии" от украинской власти. Россиян не порадовала «зерновая перегруппировка с тактическим уходом на жест доброй воли», в сети жители рф явно возмущены такому решению своих властей.
"Это просто какой-то позор уже. Каждый день страну унижают. Это ужасно", "Чтоб все еще раз убедились, что власти России слабы и нерешительны?", "Никто другого и не ждал", "Предательство", "Не пора ли нам МИД и Минобороны разогнать? Какой-то позор. Зачем выходили тогда?", - возмущаются россияне в сети.
Напомним, Польша отгородится от России забором высотой 2,5 метра: "в связи с запуском...".
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