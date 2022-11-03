Так, коллаборантка продала все медицинское оборудование оккупантам, а сама сбежала в Россию, сообщает Центр журналистских расследований.
Медперсоналу зачитали "приказ о назначении" Грибовской, подписанный самопровозглашенным "руководителем департамента здравоохранения" Херсонской области Вадимом Ильмиевым. Предательница заявила тогда медперсоналу о переходе на выплату зарплаты в рублях.
До этого она работала заведующей детского психиатрического отделения в Одесской областной психбольнице № 2.
Местные рассказали, что Грибовская продала аппараты МРТ, КТ и УЗИ в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Звезда "Кріпосної" Сагайдачная разорвала дружбу с Байрак и назвала причину: "Оксана заблокирована..."
"Путин хочет отыграться": в ОП прокомментировали рвения рф к "мирным переговорам"
"Сидели бы дома - жили бы дальше": жуткую находку обнаружили на месте крушения вертолета рф
Эрдоган унизил путина новым решением, россияне в истерике: «Какой-то позор»
Коллаборантка оставила оккупированный город без медицинского оборудования и сбежала в Россию.
Ранее в Харьковской области задержали двух учителей, которые преподавали в оккупации по программе рф.
Директор учебного заведения одобрил преподавание по программе РФ и получил от оккупационных властей учебники российского образца.
Кроме того, директор приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники.
Вторая коллаборантка - специалистка по управлению образования поселкового совета, проводила агитационную работу среди работников учебных заведений, и рассказывала оккупантам, как ждала их с 2014 года.
Теперь директору грозит до трех лет лишения свободы, а специалисту по управлению образования до 12 лет тюрьмы.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.