Так, коллаборантка продала все медицинское оборудование оккупантам, а сама сбежала в Россию, сообщает Центр журналистских расследований.

Медперсоналу зачитали "приказ о назначении" Грибовской, подписанный самопровозглашенным "руководителем департамента здравоохранения" Херсонской области Вадимом Ильмиевым. Предательница заявила тогда медперсоналу о переходе на выплату зарплаты в рублях.

До этого она работала заведующей детского психиатрического отделения в Одесской областной психбольнице № 2.

Местные рассказали, что Грибовская продала аппараты МРТ, КТ и УЗИ в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу.

Коллаборантка оставила оккупированный город без медицинского оборудования и сбежала в Россию.

Ранее в Харьковской области задержали двух учителей, которые преподавали в оккупации по программе рф.

Директор учебного заведения одобрил преподавание по программе РФ и получил от оккупационных властей учебники российского образца.

Кроме того, директор приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники.

Вторая коллаборантка - специалистка по управлению образования поселкового совета, проводила агитационную работу среди работников учебных заведений, и рассказывала оккупантам, как ждала их с 2014 года.

Теперь директору грозит до трех лет лишения свободы, а специалисту по управлению образования до 12 лет тюрьмы.

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.