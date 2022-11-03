Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга, украинские защитники успешно отражают атаки армии рф.
"Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и овладеть Соледаром, чем создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. ВСУ сопротивляются, у нас все получается", - сообщил Громов.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов, таким образом с 24 февраля по 3 октября потери врага составили около 74 000 человек.
Таковы официальные данные Генштаба ВСУ, сообщает Politeka.net.
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«+750. Не плохо! Что-то мне напоминает, что мобилизацию в России возобновят очень скоро!» – прокомментировал цифры известный украинский журналист Роман Цимбалюк.
О вероятности объявления очередной мобилизации в России высказался и военно-политический эксперт Александр Коваленко.
Вместо вывода российские командиры пытаются все подразделения держать в зоне боевых действий, даже те, которые потеряли боеспособность.
Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.
Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.