ВСУ отбивают атаки врага в районе Бахмута, в Генштабе рассказали о ситуации на этом направлении.

Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга, украинские защитники успешно отражают атаки армии рф.

"Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и овладеть Соледаром, чем создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. ВСУ сопротивляются, у нас все получается", - сообщил Громов.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов, таким образом с 24 февраля по 3 октября потери врага составили около 74 000 человек.

Таковы официальные данные Генштаба ВСУ, сообщает Politeka.net.

«+750. Не плохо! Что-то мне напоминает, что мобилизацию в России возобновят очень скоро!» – прокомментировал цифры известный украинский журналист Роман Цимбалюк.

О вероятности объявления очередной мобилизации в России высказался и военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Вместо вывода российские командиры пытаются все подразделения держать в зоне боевых действий, даже те, которые потеряли боеспособность.

Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.

Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.

И этому есть объяснение.