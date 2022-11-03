В Черкасской области чиновник оправдывал войну россии в Украине и призывал поддерживать оккупантов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник оправдывал ракетные удары россиян и убийства мирных, в частности, он отрицал причастность армии рф к зверствам в Буче.

Коллаборантом оказался чиновник местной власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста.

С начала войны он агитировал поддерживать оккупантов, и планировал помогать россиянам после захвата Черкасской области.

На рабочем месте чиновника СБУ обнаружила телефон и компьютерную технику с доказательствами.

Чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке директор центральной городской больницы Екатерина Грибовская продала медтехнику.

Так, коллаборантка продала все медицинское оборудование оккупантам, а сама сбежала в Россию.

Медперсоналу зачитали "приказ о назначении" Грибовской, подписанный самопровозглашенным "руководителем департамента здравоохранения" Херсонской области Вадимом Ильмиевым. Предательница заявила тогда медперсоналу о переходе на выплату зарплаты в рублях.

До этого она работала заведующей детского психиатрического отделения в Одесской областной психбольнице № 2.

Местные рассказали, что Грибовская продала аппараты МРТ, КТ и УЗИ в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу.

Коллаборантка оставила оккупированный город без медицинского оборудования и сбежала в Россию.

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.