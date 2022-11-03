Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник оправдывал ракетные удары россиян и убийства мирных, в частности, он отрицал причастность армии рф к зверствам в Буче.
Коллаборантом оказался чиновник местной власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста.
С начала войны он агитировал поддерживать оккупантов, и планировал помогать россиянам после захвата Черкасской области.
На рабочем месте чиновника СБУ обнаружила телефон и компьютерную технику с доказательствами.
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Чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке директор центральной городской больницы Екатерина Грибовская продала медтехнику.
Так, коллаборантка продала все медицинское оборудование оккупантам, а сама сбежала в Россию.
Медперсоналу зачитали "приказ о назначении" Грибовской, подписанный самопровозглашенным "руководителем департамента здравоохранения" Херсонской области Вадимом Ильмиевым. Предательница заявила тогда медперсоналу о переходе на выплату зарплаты в рублях.
До этого она работала заведующей детского психиатрического отделения в Одесской областной психбольнице № 2.
Местные рассказали, что Грибовская продала аппараты МРТ, КТ и УЗИ в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу.
Коллаборантка оставила оккупированный город без медицинского оборудования и сбежала в Россию.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.