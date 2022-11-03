Как сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, оккупанты проверяют телефоны на наличие "компроментирующих" фото, сообщений в соцсетях и частных переписок.
В домах гражданских ищут украинскую символику и литературу. Также записывают личные данные всех жителей.
"Предупредите близких и знакомых", - написал Андрющенко.
Кроме того, чиновник отметил, что каждый день до 30 человек попадают под "фильтрацию", из них в среднем до пяти исчезают из-за арестов прямо в здании "райотдела полиции".
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Видео можно увидеть здесь.
К слову, без документа о фильтрации невозможно устроиться на работу.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области чиновник оправдывал войну россии в Украине и призывал поддерживать оккупантов.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник оправдывал ракетные удары россиян и убийства мирных, в частности, он отрицал причастность армии рф к зверствам в Буче.
Коллаборантом оказался чиновник местной власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста.
С начала войны он агитировал поддерживать оккупантов, и планировал помогать россиянам после захвата Черкасской области.
На рабочем месте чиновника СБУ обнаружила телефон и компьютерную технику с доказательствами.
Чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.