30 октября четверо мобилизованных россиян в городе Васильевка зарезали 13 коров на ферме, где находилась база оккупантов. Хозяина фермы оккупанты выгнали из собственного дома.
Потом оккупанты угнали у местных рабочих автомобиль, на одном из постов призывников остановили и они выстрелили в солдата армии рф, передает российский телеграм-канал "База".
В итоге, пьяных в хлам мобилизованных оккупантов задержали.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе оккупанты ужесточили "фильтрационные" меры.
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Как сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, оккупанты проверяют телефоны на наличие "компроментирующих" фото, сообщений в соцсетях и частных переписок.
В домах гражданских ищут украинскую символику и литературу. Также записывают личные данные всех жителей.
"Предупредите близких и знакомых", - написал Андрющенко.
Кроме того, чиновник отметил, что каждый день до 30 человек попадают под "фильтрацию", из них в среднем до пяти исчезают из-за арестов прямо в здании "райотдела полиции".
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.