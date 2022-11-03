Четверо пьяных оккупантов во временно оккупированной Запорожской области открыли огонь по своим.

30 октября четверо мобилизованных россиян в городе Васильевка зарезали 13 коров на ферме, где находилась база оккупантов. Хозяина фермы оккупанты выгнали из собственного дома.

Потом оккупанты угнали у местных рабочих автомобиль, на одном из постов призывников остановили и они выстрелили в солдата армии рф, передает российский телеграм-канал "База".

В итоге, пьяных в хлам мобилизованных оккупантов задержали.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе оккупанты ужесточили "фильтрационные" меры.

Как сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, оккупанты проверяют телефоны на наличие "компроментирующих" фото, сообщений в соцсетях и частных переписок.

В домах гражданских ищут украинскую символику и литературу. Также записывают личные данные всех жителей.

"Предупредите близких и знакомых", - написал Андрющенко.

Кроме того, чиновник отметил, что каждый день до 30 человек попадают под "фильтрацию", из них в среднем до пяти исчезают из-за арестов прямо в здании "райотдела полиции".

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.