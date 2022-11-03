В Москве проходит выставка похоронных принадлежностей, где представлены гробы, надгробия, новинки погребального убранства и многое другое.

На мероприятии проводят конкурсы, мастер-классы, посетители могут сделать фото с парнем в костюме гроба. Кроме того, на фоне гробов проходит показ "траурной моды" и костюмов "по авторскому проекту "Преображение", передает "Коммерсант".

На сайте выставки указана тематика события - кремация, "груз 200", отделка в гроб, все для кладбищ и другое.

Ранее сообщалось, что четверо пьяных оккупантов во временно оккупированной Запорожской области открыли огонь по своим.

30 октября четверо мобилизованных россиян в городе Васильевка зарезали 13 коров на ферме, где находилась база оккупантов. Хозяина фермы оккупанты выгнали из собственного дома.

Потом оккупанты угнали у местных рабочих автомобиль, на одном из постов призывников остановили и они выстрелили в солдата армии рф.

В итоге, пьяных в хлам мобилизованных оккупантов задержали.

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.