На мероприятии проводят конкурсы, мастер-классы, посетители могут сделать фото с парнем в костюме гроба. Кроме того, на фоне гробов проходит показ "траурной моды" и костюмов "по авторскому проекту "Преображение", передает "Коммерсант".
На сайте выставки указана тематика события - кремация, "груз 200", отделка в гроб, все для кладбищ и другое.
Ранее сообщалось, что четверо пьяных оккупантов во временно оккупированной Запорожской области открыли огонь по своим.
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30 октября четверо мобилизованных россиян в городе Васильевка зарезали 13 коров на ферме, где находилась база оккупантов. Хозяина фермы оккупанты выгнали из собственного дома.
Потом оккупанты угнали у местных рабочих автомобиль, на одном из постов призывников остановили и они выстрелили в солдата армии рф.
В итоге, пьяных в хлам мобилизованных оккупантов задержали.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.