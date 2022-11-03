Глава ОП утверждает, что удалось освободить 6 офицеров, 101 рядового и сержанта.

Также Ермак добавил, что 74 освобожденных военных защищали "Азовсталь".

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами", - сообщил глава ОП.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов, таким образом с 24 февраля по 3 октября потери врага составили около 74 000 человек.

Таковы официальные данные Генштаба ВСУ, сообщает Politeka.net.

«+750. Не плохо! Что-то мне напоминает, что мобилизацию в России возобновят очень скоро!» – прокомментировал цифры известный украинский журналист Роман Цимбалюк.

О вероятности объявления очередной мобилизации в России высказался и военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Вместо вывода российские командиры пытаются все подразделения держать в зоне боевых действий, даже те, которые потеряли боеспособность.

Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.

Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.

И этому есть объяснение.