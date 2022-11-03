Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине требует от Запада стратегического терпения и постоянства, но победа Украины неизбежна.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Он признался, что накануне полномасштабного вторжения Лондон прогнозировал захват Украины через несколько дней.



"У нас была информация, что война продлится неделю или примерно столько. Такие сигналы нам исходили от силовых структур. Они говорили, что преимущество будет только на одной стороне. Мы думали, что путин и его армия гораздо серьезнее, чем они себя обнаружили", – заявил он.

Британский политик видит опасность в попытках навязать Киеву переговоры и условия мира посредством отказа от оккупированных территорий. По его мнению, это лишь спровоцирует РФ захват новых земель.



"Мы попытаемся пойти на компромисс и найти какое-то соглашение, какое-то грязное соглашение с путиным, попытаемся побуждать украинцев торговать частью своей территории, что лишь подтолкнет путина к дальнейшей агрессии", - говорит Джонсон в интервью.



Он отметил, что, поддерживая Украину, Европа впервые за десятилетия показала реальную веру в демократию и свободу и стала на их защиту.



"Я думаю, что война в Украине требует от всех стратегического терпения и постоянства, но я совершенно не сомневаюсь, что в конце концов право победит. Это разница между правильным и неправильным, не сомневайтесь. И я думаю, что украинцы победят", – добавил бывший премьер-министр.

Напомним, ВСУ точным ударом уничтожили военную технику оккупантов: момент попал на видео.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

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