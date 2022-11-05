В Житомире женщина получила тюремный срок за передачу оккупантам информации о подразделениях ВСУ и движении вертолетов.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, для конспирации она получила позывной "Победа". Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору, передает СБУ.

Женщина проживала одном из поселков Житомирской области, задержали ее еще в июле.

Приговор суда - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке директор центральной городской больницы Екатерина Грибовская продала медтехнику.

Так, коллаборантка продала все медицинское оборудование оккупантам, а сама сбежала в Россию.

Медперсоналу зачитали "приказ о назначении" Грибовской, подписанный самопровозглашенным "руководителем департамента здравоохранения" Херсонской области Вадимом Ильмиевым. Предательница заявила тогда медперсоналу о переходе на выплату зарплаты в рублях.

До этого она работала заведующей детского психиатрического отделения в Одесской областной психбольнице № 2.

Местные рассказали, что Грибовская продала аппараты МРТ, КТ и УЗИ в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу.

Коллаборантка оставила оккупированный город без медицинского оборудования и сбежала в Россию.

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.