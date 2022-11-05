Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские захватчики грабят и уничтожают инфраструктуру.
"В Херсоне российские оккупанты пытаются найти местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, 3 ноября в Мелитополь Запорожской области прибыли около 80 раненых оккупантов.
В больницах не хватает персонала, в частности врачей-хирургов, а имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медпомощь.
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Ранее сообщалось, что в Житомире женщина получила тюремный срок за передачу оккупантам информации о подразделениях ВСУ и движении вертолетов.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, для конспирации она получила позывной "Победа". Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.
Женщина проживала одном из поселков Житомирской области, задержали ее еще в июле.
Приговор суда - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.