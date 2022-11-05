Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, дома их ждет медобследование и реабилитация.
«Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация», - говорится в сообщении.
Госпогранслужба обнародовала видео с пограничниками.
«Солнце, я дома, я в Украине…», - говорит по телефону один из освобожденных родным.
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Ранее сообщалось, что глава ОП Андрей Ермак 3 октября сообщил, что удалось освободить 6 офицеров, 101 рядового и сержанта.
Также Ермак добавил, что 74 освобожденных военных защищали "Азовсталь".
"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами", - сообщил глава ОП.
Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.
Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.