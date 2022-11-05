Российские оккупанты больше 20 раз за сутки обстреляли Донецкую область, били из "Градов", "шахедов", "Ураганов". Есть информация о погибших и раненых.

Как сообщает Национальная полиция Украины, россияне применили ракеты С-300, БПЛА Shahed-136, РОСВ "Ураган", "Град", артиллерию, танки, минометы.

Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта, в том числе девять жилых домов, завод, ТЭС, админздания, церковь, магазин.

"За прошедшие сутки враг трижды обстрелял Бахмут. В результате попадания вражеских снарядов был поврежден объект инфраструктуры. Есть убитые и раненые", - добавляют в полиции.

Травмированы от артиллерийских обстрелов в Авдеевке, Мирнограде, Курахово. Также в селе Дружба Торецкой общины от вражеских ударов погибли и получили ранения гражданские.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что за сутки в Донецкой области трое людей погибли, 8 получили ранения.

Ранее в Житомире женщина получила тюремный срок за передачу оккупантам информации о подразделениях ВСУ и движении вертолетов.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, для конспирации она получила позывной "Победа". Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.

Женщина проживала одном из поселков Житомирской области, задержали ее еще в июле.

Приговор суда - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.