Как сообщает Национальная полиция Украины, россияне применили ракеты С-300, БПЛА Shahed-136, РОСВ "Ураган", "Град", артиллерию, танки, минометы.
Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта, в том числе девять жилых домов, завод, ТЭС, админздания, церковь, магазин.
"За прошедшие сутки враг трижды обстрелял Бахмут. В результате попадания вражеских снарядов был поврежден объект инфраструктуры. Есть убитые и раненые", - добавляют в полиции.
Травмированы от артиллерийских обстрелов в Авдеевке, Мирнограде, Курахово. Также в селе Дружба Торецкой общины от вражеских ударов погибли и получили ранения гражданские.
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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что за сутки в Донецкой области трое людей погибли, 8 получили ранения.
Ранее в Житомире женщина получила тюремный срок за передачу оккупантам информации о подразделениях ВСУ и движении вертолетов.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, для конспирации она получила позывной "Победа". Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.
Женщина проживала одном из поселков Житомирской области, задержали ее еще в июле.
Приговор суда - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.