Об этом рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.
"Каждую ночь испытание нервов в Мечникова. Никита, 18 лет, гражданский, студент. Прямо на улице получил ранение от взрыва снаряда", – написал Рыженко в Facebook.
У парня множественные огнестрельные осколочные ранения лица, грудной клетки, спины, брюшной стенки, верхних и нижних конечностей. Рваные раны лица, носа, ушиб правого легкого. Ранение поясничного участка с массивным дефектом. Переломы верхних и нижних конечностей.
Родители и сестра парня всю ночь провели возле операционной.
"Мать, отец и сестра под операционной всю ночь рыдали. В восемь утра Владимир Дубина закончил с хирургами операцию. Уставший, опаздывающий на оперативку, был счастлив, что спас еще одну молодую жизнь. Переполнены реанимации Мечникова, которые сегодня дают шанс воскреснуть", – написал врач.
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Ранее сообщалось, что российские оккупанты больше 20 раз за сутки обстреляли Донецкую область, били из "Градов", "шахедов", "Ураганов". Есть информация о погибших и раненых.
Как сообщает Национальная полиция Украины, россияне применили ракеты С-300, БПЛА Shahed-136, РОСВ "Ураган", "Град", артиллерию, танки, минометы.
Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта, в том числе девять жилых домов, завод, ТЭС, админздания, церковь, магазин.
"За прошедшие сутки враг трижды обстрелял Бахмут. В результате попадания вражеских снарядов был поврежден объект инфраструктуры. Есть убитые и раненые", - добавляют в полиции.
Травмированы от артиллерийских обстрелов в Авдеевке, Мирнограде, Курахово. Также в селе Дружба Торецкой общины от вражеских ударов погибли и получили ранения гражданские.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что за сутки в Донецкой области трое людей погибли, 8 получили ранения.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.