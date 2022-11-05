К пограничникам обратилась женщина с сообщением о похищении ее двухлетнего ребенка.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Выяснилось, что гражданин Ирака хотел вывезти малышей за границу без разрешения матери. Для этого он последовал поездом в Венгрию.

"Муж прибыл с ребенком в железнодорожный пункт пропуска Чоп (Дружба). Он планировал выехать поездом в Венгрию. Во время изучения документов было установлено, что мужчина действительно вывозит девочку без разрешения матери", – говорится в сообщении.

Правоохранители были заранее проинформированы и нашли мужчину и передали его Нацполиции.

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