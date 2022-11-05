К пограничникам обратилась женщина с сообщением о похищении ее двухлетнего ребенка.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Выяснилось, что гражданин Ирака хотел вывезти малышей за границу без разрешения матери. Для этого он последовал поездом в Венгрию.
Правоохранители были заранее проинформированы и нашли мужчину и передали его Нацполиции.
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Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.