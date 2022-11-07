Сообщается, что в городе практически закончились места на кладбищах поэтому «мобиков» хоронят практически на газонах.
Так, местные утверждают, что кадры сняты на центральной аллее Луганского кладбища.
«Мобиков путинской войны в Луганске закапывают просто у обочин дорог. Не исключено, что среди них есть и те, кто в 2014 году кричал «россия пришла, а дальше хоть камни с неба». «Камни с неба» оказались лопатой земли, присыпавшей чёрный пакет с телом», «Позвали беду на свою землю...», «Аллея демонов», «Кресты хорошие, венки богатые - им есть чем хвалиться...», «И флаг гордо рдеет, как главного виновника "торжества"», «На что будет похоже всё это: кругом могилы, как там жить вообще...», - обсуждают пользователи соцсетей кадры из Луганска.
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