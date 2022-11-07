Сообщается, что в городе практически закончились места на кладбищах поэтому «мобиков» хоронят практически на газонах.

Так, местные утверждают, что кадры сняты на центральной аллее Луганского кладбища.

«Мобиков путинской войны в Луганске закапывают просто у обочин дорог. Не исключено, что среди них есть и те, кто в 2014 году кричал «россия пришла, а дальше хоть камни с неба». «Камни с неба» оказались лопатой земли, присыпавшей чёрный пакет с телом», «Позвали беду на свою землю...», «Аллея демонов», «Кресты хорошие, венки богатые - им есть чем хвалиться...», «И флаг гордо рдеет, как главного виновника "торжества"», «На что будет похоже всё это: кругом могилы, как там жить вообще...», - обсуждают пользователи соцсетей кадры из Луганска.

Мобиков путинской войны в Луганске закапывают просто у обочин дорог. Не исключено, что среди них есть и те, кто в 2014 году кричал «россия пришла, а дальше хоть камни с неба». «Камни с неба» оказались лопатой земли, присыпавшей чёрный пакет с телом. pic.twitter.com/mv1FNfTsUT — Максим Мирович (@MirovichMedia) November 6, 2022

Напомним, минувшей ночью в Донецке вспыхнул сильный пожар, который долго тушили – не могли найти воду.

Ранее хорошие новости появились с Херсонщины и Запорожья.

Также сообщалось о трагической случайности, которая забрала жизнь целой семьи.

Кроме того, Politeka.net писала о бегстве оккупантов из Херсона.