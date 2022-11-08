Кровавая драка с применением ножа произошло на днях в Киевской области.

Как сообщает полиция, двое рабочих приюта для животных ужинали и употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Один из мужчин взял в руки нож и набросился на своего 25-летнего коллегу.

«Он пытался вывести меня на конфликт, дважды меня ударил. Когда я резал оливье, я не выдержал, взял нож в руки и воспользовался им. Может, раз ударил, может, два. Незнаю», - рассказал на допросе задержанный.

Как сообщают правоохранители, молодой мужчина получил пять ударов ножом.

Потерпевшего забрала карета скорой помощи, а нападавший скрылся с места преступления. Однако через несколько часов полиция задержала его.

По факту причинения тяжких телесных повреждений следователи приступили к досудебному расследованию [ч. 1 ст. 121 УК].

Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, трагическая случайность оборвала жизнь целой семьи.

Также сообщалось об авиакатастрофе - самолет с пассажирами упал в озеро.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабной трагедии с украинцами в Польше.