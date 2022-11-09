Умер вокалист и основатель группы Nazareth Дэн МакКаферти, ему было 76 лет.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил другой основатель группы, бас-гитарист Пит Эгнью.

«Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное заявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн и ее семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», - написал Эгнью, добавив, что он слишком расстроен для того, чтобы еще что-то сейчас сказать.

Уильям Дэниел МакКаферти основал хард-рок-группу Nazareth вместе с Эгнью, гитаристом Мэнни Чарльтоном и барабанщиком Дарреллом Суитом в 1968 году в шотландском Данфермлине.

Затем группа переехала в Лондон и в 1971 году выпустила дебютный альбом.

Самый известный альбом группы Hair Of The Dog был выпущен в 1975 году и разошелся тиражом более 2 млн копий по всему миру.

Артист страдал хронической обструктивной болезнью легких с 2013 года. Болезнь не позволяла Дэну выступать на сцене с прежней силой, и он принял трудное решение покинуть группу, чтобы не разочаровывать поклонников.

Dos bons e velhos tempos dos bailinhos de garagem..😔😔



Dan McCafferty, vocalista original da banda Nazareth, morreu aos 76 anos nesta terça-feira pic.twitter.com/LlnJDLcJf9 — Roberto (@rbernardo64) November 8, 2022

И все же он продолжал писать музыку, от которой не мог отказаться навсегда, и делал это до последних своих дней.

Новость о его кончине потрясла фанатов группы по всему миру. Пользователи соцсетей остаили тысячи скорбных комментариев под постом Пита Эгнью.

«Очень сочувствую вашей утрате, он был таким замечательным певцом! Вы знали, кто это был, как только вы слышали, как он поет! Молитвы за семью и товарищей по группе», «Один из настоящих великих. Да упокоится он с миром», «Это очень печальный день для всех любителей музыки», - пишут комментаторы.

Напомним, ранее стало известно осмерти известного американского музыканта и актера.

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