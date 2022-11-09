Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в суд направлен обвинительный акт в отношении 34-летнего украинца, совершившего уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период.
По данным следствия мужчина, будучи военнообязанным и признанным военно-врачебной комиссией пригодным для прохождения военной службы, в августе 2022 года получил повестку для отправки на прохождение военной службы.
К месту призыва мужчина не прибыл и подал заявление об отказе от призыва на военную службу во время мобилизации.
Жителю Черкасс избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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Санкцией указанной статьи Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
Ранее глава украинской разведки рассказал, что ждет Украину в ближайшем будущем и какой будет победа.
Глава ГУР выразил уверенность, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.
"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - сказал Буданов.
Напомним, так называемый "глава минздрава" помог оккупантам захватить десятки больниц: в СБУ раскрыли подробности.
Как сообщала Politeka, верующие устроили массовую драку под храмом, полиция применила газ: священник УПЦ МП отказался подчиняться закону.
Также Politeka писала, что в рф начали выдавать повестки членам экипажа утонувшей "Москвы": о "призывнике" не знают ничего уже полгода.