В Черкассах будут судить мужчину, отказавшегося от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в суд направлен обвинительный акт в отношении 34-летнего украинца, совершившего уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период.

По данным следствия мужчина, будучи военнообязанным и признанным военно-врачебной комиссией пригодным для прохождения военной службы, в августе 2022 года получил повестку для отправки на прохождение военной службы.

К месту призыва мужчина не прибыл и подал заявление об отказе от призыва на военную службу во время мобилизации.

Жителю Черкасс избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Санкцией указанной статьи Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Ранее глава украинской разведки рассказал, что ждет Украину в ближайшем будущем и какой будет победа.

Глава ГУР выразил уверенность, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - сказал Буданов.

Напомним, так называемый "глава минздрава" помог оккупантам захватить десятки больниц: в СБУ раскрыли подробности.

Как сообщала Politeka, верующие устроили массовую драку под храмом, полиция применила газ: священник УПЦ МП отказался подчиняться закону.

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