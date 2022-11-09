РФ понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, что в разы больше, чем СССР в Афганистане.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль, передает CNN.

Так, он сообщил что армия рф, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины. Кроме того сообщается, что рф использовала большую часть своего высокоточного оружия.

"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - заявил Каль.

Заместитель министра обороны США по политике добавил, что рф понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны", - сообщил Каль.

Каль отметил, что "Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну", но "Он потерпел неудачу, и это не изменится".

Ранее сообщалось, что на Луганщине мобилизованные зеки-оккупанты начали убегать при подготовке, прихватив оружие.

Так, оккупанты начали хранить боекомплекты в фурах из-за страха взрыва складов.

В частности, такие авто заметили жители Алчевска.

"Ночью боекомплекты из них загружаются в меньшие транспортные средства для оперативной доставки на фронт", - говорится в сообщении.

После получения оружия мобилизованные зеки убегают.

"Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись - зашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время - неизвестно", - отметили в сообщении.

Напомним, стало известно содержание разговора Олафа Шольца с Си с Цзиньпином, который называл Путина своим другом.

Также сообщалось, что президент Франции заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией – на чьих условиях.

Кроме того, Politeka.net писала о начале решающего этапа войны.