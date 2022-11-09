Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль, передает CNN.
Так, он сообщил что армия рф, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины. Кроме того сообщается, что рф использовала большую часть своего высокоточного оружия.
"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - заявил Каль.
Заместитель министра обороны США по политике добавил, что рф понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале.
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"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны", - сообщил Каль.
Каль отметил, что "Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну", но "Он потерпел неудачу, и это не изменится".
Ранее сообщалось, что на Луганщине мобилизованные зеки-оккупанты начали убегать при подготовке, прихватив оружие.
Так, оккупанты начали хранить боекомплекты в фурах из-за страха взрыва складов.
В частности, такие авто заметили жители Алчевска.
"Ночью боекомплекты из них загружаются в меньшие транспортные средства для оперативной доставки на фронт", - говорится в сообщении.
После получения оружия мобилизованные зеки убегают.
"Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись - зашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время - неизвестно", - отметили в сообщении.
Напомним, стало известно содержание разговора Олафа Шольца с Си с Цзиньпином, который называл Путина своим другом.
Также сообщалось, что президент Франции заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией – на чьих условиях.
Кроме того, Politeka.net писала о начале решающего этапа войны.