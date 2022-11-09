Так, вражеская ДРГ разведывала перемещения украинских войск на территории Киева и в приграничных районах северо-востока Украины, сообщает СБУ.
Группа диверсантов была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.
В составе группы был житель Сумской области, которого после начала полномасштабной войны завербовали российские спецслужбы.
Контрразведчикам удалось задержать всю группу ДРГ, когда те забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.
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По местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.
Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям: ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершонная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о ВСУ).
Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке директор центральной городской больницы Екатерина Грибовская продала медтехнику.
Так, коллаборантка продала все медицинское оборудование оккупантам, а сама сбежала в Россию.
Местные рассказали, что Грибовская продала аппараты МРТ, КТ и УЗИ в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу.
Коллаборантка оставила оккупированный город без медицинского оборудования и сбежала в Россию.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.