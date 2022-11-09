Родственники "мобиков" в Курске вышли на протест - они требуют отозвать солдат с линии фронта в Луганской области.

Родственники мобилизованных в Курске вышли к зданию военной прокуратуры и администрации области с требованиями спасти их близких с передовой, сообщает российское издание "Верстка".

«Муж звонил в последний раз 2 ноября и сказал, что вроде бы их везут на Лисичанск. Якобы они от кого-то прятались, но больше ничего не сказал — разговор длился буквально минуту. Большинство, кого забирали из части моего мужа, из нашей роты то есть, не выходят на связь», — говорит жена мобилизованного жителя Курска.

7 ноября порядка 20 человек вышли к зданию военной прокуратуры в Курске. Там они записали два видеообращения, где родственники мобилизованных говорят, что родные рассказывают им про «кучи трупов» и заградотряды, состоящие из контрактников.

«Отступать у них нет возможности, потому что свои же их будут расстреливать», «Отправили туда, куда не хотят идти контрактники, и чеченцы, и все “вагнеровцы“, которые отказываются, самые спецы», «Туда кинули наших мобилизованных ребят, у которых нет никакого опыта», «Пожалуйста, помогите, мы как пушечное мясо: половина убитых, половина раненых», «Спасите наших мужей».

Видео можно увидеть здесь.

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