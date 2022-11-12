Наиболее ключевым городом для освобождения для всего юга Украины является Мелитополь.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов

"Мелитополь - это транспортная развязка, опорный пункт всей обороны, которая построена на правом и на левом берегу Днепра. Если Мелитополь падет, то Новая Каховка (Херсонская область) окажется в оперативном окружении вместе с Энергодаром (Запорожская область).

Россия будет вынуждена либо уйти отсюда, либо погибнуть в окружении под огнем наших вооруженных сил.

Новая Каховка хоть и имеет значение в плане как коммуникация правого и левого берега, но ключом для всей агломерации от перешейка Запорожья (включая правый берег Днепра) является Мелитополь.

Этот город географически является глубоким тылом оккупантов, но никто не гарантирует, что он может стать передовой или стать нашим глубоким тылом при определенных обстоятельствах", - считает Олег Жданов.

Напомним, россия фактически стала вассалом Китая.

Также напомним, что в Пентагоне рассказали об огромных потерях россии в войне против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.