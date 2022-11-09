Генеральный секретарь НАТО заявил, что если Украина примет условия Кремля и согласится на завершение войны без освобождения своих территорий – это будет катастрофой.

Об этом Йенс Столтенберг сообщил на Климатической конференции СОР27.

"Если Украина примет российские требования и согласится с тем, что Россия может продвигаться дальше и захватывать ее территории, это повысит риск того, что враг будет атаковать снова и снова", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что война РФ против Украины началась не в 2022 году, а в 2014-м, после оккупации Крыма и восточных областей.

"Если Россия сможет с использованием грубой военной силы достичь желаемого, это будет, безусловно, катастрофой для Украины, но это также может быть опасным для всех нас. Потому что это будет означать, что использование грубой силы является путем достижения политических целей и получения контроля над соседними странами", – пояснил Столтенберг.

Генсек напомнил, что перед вторжением в Украину,Кремль требовал, чтобы Альянс прекратил расширение и принятие новых членов.

"НАТО и союзники по НАТО не являются частью этого конфликта, но мы поддерживаем Украину в ее законном праве на самооборону. Всем хотелось бы, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Но если Украина приостановит борьбу, она прекратит существование как независимая страна. Если Россия остановится – придет мир", – заявил Столтенберг.

Также генсек отметил, что "нужно завершить войну тогда, когда Путин будет уважать суверенитет своего соседа – Украины".

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