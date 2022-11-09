На 66-м году жизни скончался украинский политик Юрий Кармазин, сообщил в среду, 9 ноября, председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко.
«Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012 год. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. RIP», – написал Барвиненко.
Смерть политика подтвердил общественный деятель Дмитрий Беспалый.
«Человек-легенда. Настоящий человек и политик. Искренние соболезнования всем его родным и близким. Царство Небесное! Вечная память!» – написал Беспалый.
О причине смерти политика пока не сообщается.
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Известно, что он скончался 9 ноября в 10.00.
Юрий Кармазин в 90-е годы работал судьей Одесского областного суда. С мая 1999 – председатель Партии защитников Отечества.
Являлся кандидатом в Президенты Украины на выборах 1999 года. Кармазин был народным депутатом Верховной Рады ІІ, ІІІ, IV и VI созывов.
С июля 2001 – сопредседатель Народно-патриотического объединения «За Украину». Советник Президента Украины (июль - август 2007).
В мае 2018 Кармазин был избран так называемым гетманом казачества всей Украины.
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