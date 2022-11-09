Министр обороны Израиля Бенни Ганц назвал причину, почему его страна не может предоставить Украине свои системы ПВО.

Так, Израиль не может предоставить Украине свои системы ПВО, поскольку у него нет достаточных мощностей для дополнительного производства, передает ВВС.

Ранее позиция Израиля объяснялась желанием сохранять нейтралитет в конфликте из-за опасений, что присутствие армии рф в Сирии отразится на израильской безопасности.

«Очевидно, что даже если мы решим изменить нашу политику [прим. ред. по поставкам вооружения Украине], невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны. Мы проверяем каждый день, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО», - заявил Ганц.

К слову, с начала войны Израиль оказывает Украине масштабную гуманитарную помощь, включая предоставление своих медиков и военно-полевого медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что РФ понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, что в разы больше, чем СССР в Афганистане.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль.

Так, он сообщил что армия рф, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины. Кроме того сообщается, что рф использовала большую часть своего высокоточного оружия.

"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - заявил Каль.

Заместитель министра обороны США по политике добавил, что рф понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны", - сообщил Каль.

Каль отметил, что "Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну", но "Он потерпел неудачу, и это не изменится".

Напомним, стало известно содержание разговора Олафа Шольца с Си с Цзиньпином, который называл Путина своим другом.

Также сообщалось, что президент Франции заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией – на чьих условиях.

Кроме того, Politeka.net писала о начале решающего этапа войны.