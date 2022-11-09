Российская армия оставляет Херсон и занимает оборону на левом берегу Днепра.

Об этом сообщил министр обороны рф Сергей Шойгу во время доклада командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии российских оккупантов Сергея Суровикина.

Перед этим он заслушал доклад Суровикина, тот сообщил, что Херсон и прилегающие населенные пункты якобы не могут снабжаться и функционировать. Теперь "оборона" армии рф будет организована по левому берегу Днепра.

"Приступайте к отводу войск за реку Днепр", - заявил Шойгу.

Суровикин ответил, что "маневры войск будут осуществлены в ближайшие сроки".

Также Суровикин якобы назвал причину отвода войск.

"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", – заявил Суровикин.

Ранее сообщалось, что российские захватчики подорвали сразу несколько мостов на оккупированной территории.

Так, в тылу оккупантов подорваны Дарьевский, Тягинский и Нововасильевский мосты. По словам местных, это сделали именно российские захватчики.

В Сети также появились фото разрушенных конструкций.

Также появилась информация, что практически по всему Херсону исчезли триколоры. Оккупанты сняли свои флаги со зданий на Аллее Славы, Морского колледжа, Дома профсоюзов и Морской Академии.

Напомним, ранее боец ВСУ предупредил, что оккупанты готовят Херсону судьбу Мариуполя.

Также сообщалось, что ВСУ ждут большие трудности.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты в Херсоне начали отлавливать местных, которые отказались эвакуироваться.