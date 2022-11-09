Пресс-секретарь МИД России мария захарова заявила о готовности властей рф вести переговоры с Украиной, но есть условие.

Так, 9 ноября пресс-секретарь МИД России мария захарова заявила, о готовности кремля говорить с украинским государством «с учетом складывающихся сейчас реалий».

"Мы по-прежнему открыты для переговоров. Мы никогда не отказывались от них. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются сейчас", — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что условия Украины всем известны.

"Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", - сказал Зеленский.

А тем временем российская армия оставляет Херсон и занимает так называемую "оборону" на левом берегу Днепра.

Об этом сообщил министр обороны рф Сергей Шойгу во время доклада командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии российских оккупантов Сергея Суровикина.

Перед этим он заслушал доклад Суровикина, тот сообщил, что Херсон и прилегающие населенные пункты якобы не могут снабжаться и функционировать. Теперь "оборона" армии рф будет организована по левому берегу Днепра.

"Приступайте к отводу войск за реку Днепр", - заявил Шойгу.

Суровикин ответил, что "маневры войск будут осуществлены в ближайшие сроки".

Напомним, ранее боец ВСУ предупредил, что оккупанты готовят Херсону судьбу Мариуполя.

Также сообщалось, что ВСУ ждут большие трудности.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты в Херсоне начали отлавливать местных, которые отказались эвакуироваться.