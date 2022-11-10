Народный депутат Роман Костенко заявил о полной деоккупации еще одной области.

Как пишет Politeka.net, глава минобороны россии Сергей Шойгу 9 ноября объявил об "отрицательном наступлении" на Херсон, выводя российские войска на левый берег Днепра. А уже 10 ноября, в четверг, стало известно о полной деоккупации Николаевской области ВСУ. Об этом сообщил нардеп Роман Костенко в видеообращении.

"Дорогие украинцы. Сейчас нахожусь в центре города Снигиревка, оно освобождено нашими Силами обороны. Сейчас проходит зачистка города, наши парни берут его полностью под контроль и это последнее место, которое удерживалось противником, которое относится к Николаевской области. Потому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена", - заявил нардеп.

Также Костенко добавил, что ВСУ продолжают освобождать города и села уже Херсонской области.

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