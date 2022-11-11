Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает коллаборант Бойко.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, на территории неподконтрольного города прогремел сильный взрыв в многоквартирном доме, где проживает местный топ-коллаборант.

По его словам, в пятницу утром, 11 ноября, прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает коллаборант Андрей Бойко.

"Еще фото с места подрыва коллаборанта Бойко. Оккупанты в своих помойках уже подтвердили, что он контужен и сейчас находится в больнице", — сообщили журналисты "РИА Мелитополь", публикуя фотографии с места инцидента.

К слову, 9 ноября стало известно о гибели херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

"Если Херсон оставляют, то местные иудушки больше не нужны. Концы в воду. Очередная поучительная история для всех любителей русского мира. Никогда не сотрудничайте с Россией. Вас всегда максимально цинично используют, кинут и сольют", - написал в своем Телеграм-канале украинский журналист Денис Казанский.

Он добавил, что оккупанты давно должны были бы сделать выводы о рф, но "необучаемые идиоты ещё находятся".

"Казалось бы, после примеров Мозгового, Дремова, Захарченко, Моторолы, уже не должно было остаться иллюзий. Но нет, необучаемые идиоты ещё находятся. Ну вот и Стремоусов поплатился за тупость и предательство".

Напомним, погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.

Также напомним, что в Пентагоне рассказали об огромніх потерях россии в войне против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.