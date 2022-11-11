Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о перспективах ВСУ в зимний период.

Так, главы Минобороны сообщил изданию Reuters, что украинская армия зимой проведет перегруппировку и ротацию, а также пополнится бойцами, которые сейчас проходят обучение в Великобритании.

Зимой боевые действия не будут активными, но ВСУ будут пытаться использовать этот период максимально эффективно.

"Мы используем это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, обновления и ротации, и мы хорошо их подготовим", — сообщил Резников.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение ночи выводили из оккупированного Херсона свои подразделения.

Также сообщается, что в центре Херсона появился украинский флаг.

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что Херсон продолжает удивлять трофеями.

«ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Штучный продукт!», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.