Оккупант рассказал о плачевной ситуации российской армии на Херсонском направлении.

Так, российский захватчик жалуется, что командование приказало солдатам рф на Херсонском направлении переодеться в гражданскую одежду и убегать как можно скорее, передает издание "Астра".

«В одном подразделении последний приказ был: переодевайтесь в гражданку и съ*****тесь, как хотите. Чтобы вы поняли весь масштаб пи**еца, к которому нас планомерно ведут», - заявил оккупант.

Также он добавил, что из-за неумения воевать, военные рф потеряют Крым.

«Если мы так будем воевать, а все к этому и идёт, то мы про**ем Крым, на**й. Нас бросили, как последних собак!».

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение ночи выводили из оккупированного Херсона свои подразделения.

Также сообщается, что в центре Херсона появился украинский флаг.

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что Херсон продолжает удивлять трофеями.

«ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Штучный продукт!», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.