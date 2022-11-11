Так, российский захватчик жалуется, что командование приказало солдатам рф на Херсонском направлении переодеться в гражданскую одежду и убегать как можно скорее, передает издание "Астра".
«В одном подразделении последний приказ был: переодевайтесь в гражданку и съ*****тесь, как хотите. Чтобы вы поняли весь масштаб пи**еца, к которому нас планомерно ведут», - заявил оккупант.
Также он добавил, что из-за неумения воевать, военные рф потеряют Крым.
«Если мы так будем воевать, а все к этому и идёт, то мы про**ем Крым, на**й. Нас бросили, как последних собак!».
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение ночи выводили из оккупированного Херсона свои подразделения.
Также сообщается, что в центре Херсона появился украинский флаг.
В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что Херсон продолжает удивлять трофеями.
«ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Штучный продукт!», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.
По его словам, известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.