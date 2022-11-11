Жители освобожденной Снигиревки с радостью и слезами на глазах встретили ВСУ.

В сети появилось видео, как жители Снигиревки рады, что в их городе нет российских оккупантов.

Люди вышли в центр города с государственными флагами и слушали гимн Украины.

Возвращению домой рады не только взрослые, но и маленькие дети.

«Можно обнять?», - с такой фразой жители освобожденной деревни крепко обнимают украинских солдат. Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее оккупант рассказал о плачевной ситуации российской армии на Херсонском направлении.

Так, российский захватчик жалуется, что командование приказало солдатам рф на Херсонском направлении переодеться в гражданскую одежду и убегать как можно скорее, передает издание "Астра".

«В одном подразделении последний приказ был: переодевайтесь в гражданку и съ*****тесь, как хотите. Чтобы вы поняли весь масштаб пи**еца, к которому нас планомерно ведут», - заявил оккупант.

Также он добавил, что из-за неумения воевать, военные рф потеряют Крым.

«Если мы так будем воевать, а все к этому и идёт, то мы про**ем Крым, на**й. Нас бросили, как последних собак!».

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.