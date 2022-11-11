Украинские войска продолжают продвигаться на юге нашей страны, под контроль ВСУ с каждым днем переходит все больше населенных пунктов.

В Сети все больше появляется кадров, как люди встречают украинских защитников.

Мужчины, женщины и дети выскакивают из своих домов и буквально бегут навстречу бойцам ВСУ. Обнимают, целуют, радуются освобождению: "ВСУ, мы вас ждали!".

Так, Генштаб ВСУ обнародовал кадры, как воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подняли сине-желтый флаг в освобожденном Благодатном Херсонской области.

«Впереди много работы. Мы и дальше будем шаг за шагом освобождать родную землю», - говорится в комментарии к видео, на котором видно ликующих жителей освобожденного села.

Тем временем в Сети появились кадры, как жители освобожденной Белозерки спешат избавиться от любого упоминания о «русском мире»: срывают российские триколоры и бигборды с «Россия здесь навсегда».

Над Белозеркой вновь развивается сине-желтый флаг.

Также сообщалось, что оккупанты сквозь слезы жалуются на критическую ситуацию.

Тем временем в херсонских телеграм-каналах сообщают, что помимо Антоновского моста была взорвана телевышка. Она упала в городской парк.

Кроме того известно, что оккупанты, которые не успели сбежать, переодеваются в Херсоне в гражданскую одежду, а свою форму выбрасывают в мусорку.

«Очень нервные, общаются на повышенных тонах. Угрожают пристрелить, если им будет казаться, что их снимают», - сообщают жители Херсона.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты подорвали легендарный Антоновский мост.

Также стало известно, что в центр Херсона уже вернулся флаг Украины - его установили партизаны.